Ausilio e il mercato dell’Inter: «Icardi? Rinnovo spontaneo. De Vrij? Non confermo»

Mauro Icardi e Stefan de Vrij: il calciomercato dell’Inter passa da loro due. Piero Ausilio ne parla prima del derby col Milan

Il rinnovo di Mauro Icardi e il possibile arrivo di Stefan de Vrij, l‘Inter basa su questi due temi il prossimo calciomercato. Un difensore centrale a una punta da più di venti gol a stagione sono un buon biglietto da visita e anche un annuncio importante, che però adesso toglierebbe spazio al derby col Milan. Intervistato prima di Milan-Inter, il direttore sportivo Piero Ausilio non ha voluto dire troppo su Icardi e de Vrij, non si è sbilanciato ma comunque ha dato indicazioni importanti. Su de Vrij ha detto: «Non confermo nulla, il nostro mercato inizia dopo il 20 maggio. Parlerò dei miei giocatori e valorizzerò loro».

De Vrij, comunque, sembra a un passo dai nerazzurri. In scadenza con la Lazio, è stato “sfiduciato” da Igli Tare e pare in procinto di prendere la strada per Milano. A Premium Sport il ds Ausilio si è soffermato anche sul rinnovo di Icardi. Si fa un gran parlare del possibile prolungamento del numero nove e il dirigente ha dichiarato: «Non esiste un termine per lui, con Mauro è tutto così spontaneo che può succedere domani come a fine campionato. Tutto accadrà in modo normale».