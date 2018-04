Rodriguez analizza Milan-Inter: «Occhio non solo a Icardi»

Si sta per giocare Milan-Inter e il derby viene anticipato dalle dichiarazioni del terzino svizzero Ricardo Rodriguez: le ultime in arrivo da San Siro

All’andata Ricardo Rodriguez ha causato un rigore sciocco e decisivo e ora vuole rifarsi. Si gioca Milan-Inter e per lo svizzero non può essere una partita come le altre. Il terzino viene da un momento di alti e bassi – secondo alcuni cominciato proprio nel derby di un girone fa – e oggi avrà di fronte sia Candreva sia Cancelo, con il secondo in formissima in questo momento. A San Siro è tutto pronto per il derby tra Milan e Inter e Rodriguez ha parlato di cosa aspetta i rossoneri sul terreno di gioco dello Stadio Giuseppe Meazza.

«Non sappiamo se l’Inter è favorita o meno, dobbiamo giocare bene e insieme per novantacinque minuti, poi il risultato arriverà. Noi vogliamo sempre vincere, a prescindere dall’avversario. Questa partita è importante per tutti, faremo di tutto per prendere i tre punti. Partita con la Juventus? Dobbiamo lavorare per andare avanti bene. Icardi? Non c’è solo lui, sono forti davanti, dobbiamo essere compatti e creare occasioni» è quanto ha detto lo svizzero ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’inizio di Milan-Inter.