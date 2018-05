Bacca, messaggio d’addio al Milan: «Sto bene al Villarreal, stiamo parlando del futuro»

Carlos Bacca, attaccante del Villarreal, può restare in Spagna. Il giocatore ha parlato del suo futuro lontano dal Milan

Il Milan in questa stagione ha avuto problemi in attacco e forse Carlos Bacca avrebbe fatto comodo ai rossoneri ma è troppo facile parlare col senno del poi. L’attaccante è stato scaricato da Vincenzo Montella e ha disputato una buona stagione, in prestito, nel Villarreal. Il giocatore è stato inserito nei preconvocati del Mondiale con la sua Colombia e spera di rimanere al Villarreal.

L’attaccante colombiano ha parlato ad As del suo futuro aprendo a una permanenza nella Liga: «Sto bene qui e mi piacerebbe restare. Io sono tranquillo, ora sono concentrato solo sul finale di stagione. Futuro? Il Villarreal sta parlando con il Milan e con il mio agente per risolvere la questione. Spero però che la cosa si risolva nel minor tempo possibile. Ora penso alla prossima partita con il Villarreal e alla Nazionale».