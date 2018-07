Il Villarreal non riscatta Bacca: ufficiale il ritorno al Milan. Ora…

Il Villarreal non ha riscattato Carlos Bacca che torna ufficialmente al Milan. Il centravanti però è destinato ad andare via

Il Milan riabbraccia Carlos Bacca. Il centravanti colombiano di proprietà dei rossoneri ha disputato una buona stagione in prestito nel Villarreal ma il club spagnolo non ha effettuato il riscatto previsto nell’accordo, da 15,5 milioni di euro, e da oggi, ufficialmente, El Peluca è tornato ufficialmente al Milan. Il club spagnolo ha cercato lo sconto ma il Milan è stato irremovibile: Carlos va via solo per 15 milioni di euro ma il Villarreal non era della stessa idea.

Il giocatore colombiano ha realizzato 18 gol nella sua ultima stagione nella Liga spagnola e ha sfornato 7 assist. Il centravanti però difficilmente rimarrà alla corte di Rino Gattuso. Galatasaray, Trabzonspor e Valencia avrebbero già manifestato il loro interesse per l’attaccante colombiano. Il Milan non ha fretta di cedere e chiede 15 milioni. Non sono arrivate offerte ufficiali, fino a questo momento, ma presto potrebbero esserci importanti novità.