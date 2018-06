Badelj in scadenza: Napoli a un passo dall’accordo

Il centrocampista della Fiorentina, Milan Badelj, lascerà i viola. Napoli e Roma sulle sue tracce: azzurri vicina alla chiusura

Milan Badelj, centrocampista della Fiorentina, è in scadenza di contratto e andrà via da Firenze. Il giocatore è pronto a iniziare una nuova avventura e secondo Premium Sport potrebbe firmare con il Napoli. Il croato è corteggiato da Roma e Milan ma i rossoneri non possono insistere a causa dell’incertezza del momento sulla sentenza Uefa. Il centrocampista croato non rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina e sarà un colpo importante a parametro zero.

Il Napoli sta per cedere Jorginho e potrebbe ingaggiare due nuovi centrocampisti. Il club azzurro valuta Paredes e Torreira ma potrebbe prendere anche un centrocampista di maggiore esperienza. La Roma sta seguendo altri calciatori come ad esempio Cristante ed Hector Herrera e il Napoli al momento appare in netto vantaggio sulla concorrenza. Non c’è ancora l’accordo tra le parti ma il giocatore può firmare con gli azzurri. Ancelotti attende nuovi rinforzi dal calciomercato estivo e Aurelio De Laurentiis sta preparando i primo colpi. Milan Badelj può essere un colpo a costo zero del Napoli. Il centrocampista dovrà decidere nei prossimi giorni il suo futuro: il Napoli è in pole.