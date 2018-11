Il Milan ha messo nel mirino Eric Bailly, difensore del Manchester United. Il centrale potrebbe lasciare gli inglesi

Il Milan cerca un nuovo difensore dopo l’infortunio occorso a Mattia Caldara. Il difensore centrale arrivato dalla Juventus dovrebbe rimanere fermo per almeno 3 mesi. Il club rossonero ha bisogno di un elemento in più in difesa per continuare a sognare il quarto posto e per lottare anche in Europa League e potrebbe scommettere su Eric Bailly. Il difensore classe ’94, di proprietà del Manchester United, costato 38 milioni, non è un titolare dello United e potrebbe andare via a gennaio.

Il difensore è sceso in campo 7 volte in questa annata: 5 volte in Premier League, 1 in Champions League e 1 in Coppa di Lega. Mourinho fa affidamento su di lui ma non lo considera un titolarissimo. L’allenatore dei Red Devils non gli avrebbe perdonato alcuni errori della partita di Premier League contro il Brighton a fine agosto e dopo quell’incontro in Premier League ha giocato soltanto 21 minuti in 3 partite. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da ESPN, i rossoneri avrebbero messo gli occhi proprio su Eric Bailly. Il difensore potrebbe alternarsi con il trio Romagnoli-Musacchio-Zapata. Mourinho ha chiesto l’acquisto di un nuovo difensore e il classe ’94 potrebbe far spazio al nuovo colpo in entrata. Il Milan ha drizzato le antenne.