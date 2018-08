Bakayoko strega Gattuso: Timù vede Napoli e sogna il riscatto

Il Milan va alla scoperta di Tiemoué Bakayoko, centrocampista arrivato dal Chelsea e in cerca di riscatto: le ultimissime

Il Milan può contare su un’arma in più in vista della sfida con il Napoli e in vista della stagione appena iniziata: Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista centrale appena arrivato dal Chelsea cerca il riscatto dopo un’annata tra tante ombre e poche luci. Il calciatore ex Monaco ha steccato in Premier League e non è riuscito a imporsi nella formazione di Antonio Conte e ora ha voglia di rivalsa. Il calciatore ha già convinto Rino Gattuso che dovrebbe schierarlo dal 1′ minuto all’esordio contro il Napoli.

Dopo un anno opaco al Chelsea, il centrocampista sogna il rilancio e spera di convincere il Milan a tenerlo. Ivoriano d’origine ma francese di nascita, Timù è serio ma estroso: Chelsea e Monaco hanno potuto apprezzare le sue originali capigliature, a Milanello, dove ha legato tantissimo con il quasi connazionale Kessié, stanno imparando a conoscere il suo stile d’abbigliamento. Bakayoko ha tutto per ritagliarsi un ruolo importante nel nuovo Milan di Gattuso. Timù è pronto al debutto e quello che più conta è che si è già integrato nei meccanismi di gioco di Rino Gattuso. Ora parola al campo.