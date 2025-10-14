Baldini: «Camarda un talento, ma nel primo tempo abbiamo fatto la ninna nanna». Le dichiarazioni del ct dell’Italia U21

L’Italia Under 21 prosegue la sua marcia inarrestabile nelle Qualificazioni ai prossimi Europei. Gli Azzurrini hanno centrato la quarta vittoria consecutiva nel girone, superando l’Armenia con un rotondo 5-1. Protagonista assoluto del match è stato Camarda, autore di una doppietta, a cui si sono aggiunte le reti di Dagasso, Fini ed Ekhator.

Tuttavia, il risultato finale non deve ingannare: la prima rete è arrivata solo al sessantesimo minuto di gioco. Per questo motivo, al termine della gara, il commissario tecnico Silvio Baldini ha voluto richiamare i suoi ragazzi a una maggiore concentrazione. Intervenuto ai microfoni di Rai 2, ha analizzato così la partita.

LA PARTITA – «Normalmente queste partite sembrano quelle del giovedì, quando fai un campionato normale, dove la squadra non ha voglia ed è stanca e magari nella ripresa con qualche cambio c’è uno spirito più giusto. Ed è successo così. Per fortuna, perché partite facili oggi non ce ne sono più e di brutte figure se ne possono fare. Ci sono tante insidie nel calcio. In una gara del genere, magari le ammonizioni prese sul 4-1 le rischi sullo 0-0 e poi diventa un’altra partita… Abbiamo buttato via un tempo, ma ci sta. L’ho detto ai ragazzi, nel secondo tempo invece bravi a concretizzare».

I CAMBI DECISIVI – «Ringrazio per i complimenti, ma sono un po’ allergico: i complimenti sono come dei sonniferi, ci si addormenta e ci si adagia. Mi piace rimanere sempre sulla corda, essere bravi per il risultato finale. Per essere bravi dobbiamo tagliare un traguardo importante».

CAMARDA – «Cosa si può dire ancora? Niente, è un talento e non lo scopriamo oggi. Anche lui, come la squadra, nel primo tempo abbiamo fatto la ninna nanna e non abbiamo giocato a calcio. Si fanno brutte figure. Poi hanno messo la sveglia e il risultato è cambiato».

POLONIA – «La prossima partita è più facile, sarà uno scontro diretto e non avranno questo approccio. Come loro succede al Real Madrid, al Milan e alla Juventus. Ma non deve succedere a noi».