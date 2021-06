Bale, futuro in bilico. Ecco la proposta curiosa dello Shalke 04

Dopo la partita che ha eliminato il suo Galles contro la Danimarca, si è riacceso il toto-futuro di Gareth Bale.

Lo Shalke 04 ha raccolto l’assist di alcuni tifosi che presenti ieri allo stadio invitavano l’ex Real Madrid a raggiungere il club tedesco: sul profilo Twitter ufficiale del club (versione inglese) i tedeschi hanno invitato Bale a Gelsenkirken. Il tutto con una foto del campo da golf della città, richiamando uno degli hobby preferiti del giocatore gallese. L’operazione è resa, tuttavia, ancora più complicata dalla retrocessione in Zweite Liga rimediata nell’ultima stagione di Bundesliga.

Gelsenkirchen is ready for you, Gareth⛳ https://t.co/SVoQGXkNHa pic.twitter.com/HNbUuuXkKt

— FC Schalke 04 (@s04_en) June 27, 2021