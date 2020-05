Gareth Bale confida la sua frustrazione per le contestazioni che riceve a Madrid dai tifosi del Real

Gareth Bale si è confidato ad un canale Youtube raccontando la pressione che vive quotidianamente ogni volta che gioca con il Real Madrid.

«Al Real c’è sempre una pressione pazzesca. Se non giochi bene ci sono 80mila persone pronte a fischiarti. Ti fischiano e non è una bella sensazione. La prima volta ero sorpreso ma poi ho capito che erano come i “boo” in Inghilterra».