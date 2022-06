Bale: «Los Angeles il posto giusto e il momento giusto per la mia carriera»

Le prime parole di Gareth Bale dopo il suo passaggio al Los Angeles FC: «Questo è il posto giusto per me e la mia famiglia»

Dopo l’annuncio degli scorsi giorni, ecco le prime parole di Gareth Bale al Los Angeles FC. Il calciatore ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo a

«Sono estremamente entusiasta di questo trasferimento al LAFC. Questo è il posto giusto per me e la mia famiglia e il momento giusto della mia carriera, e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con la squadra e prepararmi a vincere più trofei a Los Angeles».