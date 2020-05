Bale rivela: «La MLS è un campionato che mi interessa, sta crescendo»

Gareth Bale ha parlato della Major League Soccer svelando l’interessa a giocarci un giorno. Le parole del gallese

Gareth Bale non si nasconde e ai microfoni di The Hat-Trick ha svelato il suo interesse per la Major League Soccer, il massimo campionato americano. Le parole del gallese.

MLS – «Mi piace molto, sta crescendo negli ultimi anni, sia a livello di calciatori che di strutture. Molti giocatori vogliono andare a giocare là. E’ sicuramente qualcosa che mi interesserebbe, adoro andare a Los Angeles in vacanza».