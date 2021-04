Ballardini: «Non mi sono fatto una tabella, Pandev grande uomo»

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato ai microfoni del canale ufficiale dopo la sfida con il Benevento. Le sue parole

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato ai microfoni del canale ufficiale dopo la sfida con il Benevento. Le sue parole.

PASSO INDIETRO – «E’ mancato il gioco però sapevamo che era un’altra partita. Il Benevento si chiude bene e riparte. Abbiamo il merito di aver recuperato in due occasioni. Da qui in avanti dovremo faticare tantissimo. Oggi eravamo troppo tesi. Alcuni giocatori non erano brillanti come al solito e altri non erano al meglio. Si gioca cercando di fare il proprio meglio. Lo Spezia viene per giocare, sarà una partita diversa molto complicata».

SALVEZZA – «Non mi sono fatto una tabella, siamo molto concentrati sull’impegno che abbiamo da lì a breve. Tabelle non ne abbiamo mai fatte. Mini girone? Quello che è stato fatto conta se da qui in avanti faremo altrettanto bene. Abbiamo fatto 26 punti in 19 partite, da qui in avanti dovremo essere altrettanto bravi».

PANDEV – «Un uomo di grande spessore. Ua fortuna poterlo allenare».