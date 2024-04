Ballardini: «Milan tosto, ma vogliamo dare una svolta»

Ecco le parole dell’allenatore del Sassuolo Ballardini in vista della gara contro il Milan: fondamentale per la corsa salvezza

In conferenza stampa, l’allenatore del Sassuolo Ballardini ha voluto parlare della sfida contro il Milan.

«l Milan, anche chi gioca meno, è un giocatore del Milan e sappiamo che sarà una partita molto difficile, molto complicata, per me se il Sassuolo fa una buona partita se la gioca anche contro il Milan. Può essere la partita della svolta, è una gara importante ma non parlerei di svolta. Noi abbiamo una situazione che bisogna che siamo molto più bravi rispetto a quanto fatto sin qui. Mi fermerei qui. I tifosi sono stati bravissimi perché ci hanno chiesto massima serietà e massimo impegno. Abbiamo una squadra seria che si impegna sempre al massimo, poi si può fare sempre meglio, ma i tifosi sono stati molto educati innanzitutto e hanno detto quanto loro amano la squadra e hanno trasmesso il loro amore alla squadra e hanno chiesto alla squadra di chiedercela tutta fino alla fine della stagione»