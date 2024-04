Ballardini: «Il Sassuolo deve essere aggressivo con il Lecce»

Le parole dell’allenatore del Sassuolo Ballardini in vista della sfida contro il Lecce: match importante per la salvezza

In conferenza stampa l’allenatore del Sassuolo Ballardini ha voluto parlare così della sfida contro il Lecce.

«Contro il Lecce devi essere aggressivo quando gli avversari hanno la palla, hai il dovere di condizionare di più gli avversari, ed è importante non farsi trovare scoperti perché il Lecce si copre benissimo, è una squadra molto fisica, ha grande umiltà, grande attenzione, e quando ripartono ti mettono in grossa difficoltà. Il Sassuolo è nato per giocare ma nel gioco devi essere pericoloso, per esserlo devi essere veloce e profondo in fase offensiva, al contempo devi avere un equilibrio, una compattezza, che ti permetta di non subire il contrattacco degli avversari»