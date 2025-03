Ballotta a Juventusnews24: «Thiago Motta? Ci vuole programmazione e pazienza per costruire. Su Juve Atalanta e lo Scudetto...»

Marco Ballotta ha parlato in esclusiva a Juventusnews24. Le parole del portiere ex Lazio sulla sfida contro l’Atalanta e molto altro



Marco Ballotta, ex portiere della Lazio ha parlato in un’intervista esclusiva a Juventusnews24. Ecco le sue parole alla vigilia della partita contro l’Atalanta e sulla stagione dei bianconeri.

Come arrivano la Juventus e l’Atalanta a questa sfida?

«Sarà una partita molto importante e delicata. L’Atalanta – nonostante non sia riuscita a vincere contro il Venezia – è una signora squadra che fa più fatica contro le squadre con baricentro basso. Bisognerà vedere come la Juventus affronterà questa partita, se a viso aperto o chiusa. I bianconeri stanno attraversando un momento magico ma, forse, l’Atalanta ha un qualcosa in più».

Credi che sia giusto continuare a dare fiducia a Thiago Motta?

«Dev’essere così! Bisogna avere pazienza, programmare e darsi dei tempi. Nel calcio moderno è complicato perché tutti vogliono vincere subito: non è che se sbagli un anno devi ricominciare di nuovo da capo. Ci vuole programmazione e pazienza per costruire. Penso che il contesto Juventus sia giusto: poi è chiaro che dalla prossima stagione bisognerà cambiare qualcosa. Quest’anno di prova sta andando abbastanza bene come detto».

Quale squadra credi che sia la favorita per la vittoria dello Scudetto?

«Come sappiamo tutti è l’Inter la candidata principale per lo scudetto. I nerazzurri sono la squadra più attrezzata e hanno già la mentalità costruita per vincere. Il Napoli è anche una squadra tosta: sono tutte su un filo leggero di equilibrio. Anche la stessa Atalanta ci ha abituato negli scorsi anni a filotti di vittorie importanti proprio in questo periodo. La Juventus fa bene a crederci».

