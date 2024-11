Ballotta sulla Nazionale: «Italia diversa rispetto agli Europei. Sulla qualificazione ai Mondiali...»

Ballotta, ex portiere della Lazio, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sull’Italia di Luciano Spalletti. LE DICHIARAZIONI

A LazioNews24, l’ex portiere Ballotta ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sull’Italia di Luciano Spalletti.

L’Italia si è guadagnata, dopo un ottimo girone, il pass per il turno successivo di Nations League. Ti chiedo, è già un primo step di crescita dopo il flop di Euro 2024, oppure per giudicare una Nazionale più matura bisogna prima valutarla durante le qualificazioni per il mondiale 2026? Questa Italia andrà al mondiale ad oggi per te?

«L’Italia di oggi è certamente diversa rispetto a quella vista durante l’Europeo di quest’estate. Adesso la Nations League dà un’indicazione su come sta maturando la squadra, ma il vero banco di prova devono essere le qualificazioni al mondiale e il mondiale stesso, in cui subentrano squadre di livello elevato. Ma gli azzurri li vedo in crescita, anche se era impossibile fare peggio di quest’estate. Se dovessi dire se questa Italia va al mondiale dico si, ma bisogna vedere le altre partite per poter dare un giudizio completo e definitivo».