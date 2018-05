Mino Raiola, agente di Mario Balotelli, è stato avvisato quest’oggi a Parma. Il club ducale sogna l’ingaggio dell’attaccante

Il Parma sogna l’arrivo di Mario Balotelli. Il club ducale, tornato in Serie A dopo 3 promozioni consecutive, sogna un ritorno alla grande. Il Parma, secondo La Gazzetta di Parma, ha messo nel mirino l’attaccante di proprietà del Nizza. Il giocatore potrebbe liberarsi a parametro zero e ad alimentare le voci ci ha pensato Mino Raiola che è stato avvistato quest’oggi a Parma.

Il procuratore potrebbe aver incontrato i dirigenti del Parma e potrebbe aver parlato di altri elementi della sua scuderia come ad esempio Fares, classe ’96 del Verona, gli ex Pescara Weiss e Salamon, Kean della Juve ma avrebbe anche parlato della situazione di Mario Balotelli, voglioso di tornare in Italia. Il club ducale non avrebbe smentito ma l’operazione è difficile, difficilissima, quasi impossibile. Il Parma può contare su una proprietà cinese e per questo, il possibile trasferimento di SuperMario in gialloblù non è del tutto impossibile.