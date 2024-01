Balotelli Salernitana, trattativa in salita. La situazione di mercato

Novità importanti per quanto concerne l’affare di calciomercato che vede Mario Balotelli passare alla Salernitana

Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana, i granata stanno provando a portare in terra campana il centravanti Mario Balotelli per cercare non soltanto un colpo importante, ma anche per credere nella salvezza.

Tuttavia serve parlare con l’agente e tentare una trattativa che fino ad ora si sta dimostrando in salita da entrambe le parti (soprattutto in ottica Salernitana).