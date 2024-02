Balotelli Salernitana, il retroscena di mercato sul mancato arrivo

Il retroscena di calciomercato sul mancato approdo di Mario Balotelli alla Salernitana, nonostante l’interesse di Sabatini

Nel corso di questa sessione invernale di calciomercato si è parlato di un possibile ritorno in Italia ed in Serie A per Mario Balotelli. Alla fine l’attaccante rimarrà all’Adana Demirspor. Spunta però un clamoroso retroscena di mercato sull’ex Milan.

A parlarne è Gianluca Di Marzio. Il direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, ha fatto soltanto oggi un tentativo per l’acquisto dell’attaccante. Secco il no del club turco, che in questo mercato ha già visto partire Niang in direzione Empoli.