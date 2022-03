Antonin Barak è uscito nell’ultimo match di Serie A per un infortunio. Ecco le sue condizioni

Forte contusione all’anca per Antonin Barak. Questo è quanto emerso dagli esami clinici cui si è sottoposto il giocatore del Verona, uscito nel corso del secondo tempo della partita con il Venezia.

La sua condizione sarà da valutare giorno per giorno e al momento è in dubbio per la gara di domenica contro la Fiorentina.