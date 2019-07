Barça, Valverde: «Rakitic? Non so se sarà ancora un giocatore importante. Il tempo passa, dovrà guadagnarsi il campo»

Dopo la sconfitta di ieri del Barcellona, 2-1 con il Chelsea, l’allenatore dei blaugrana Ernesto Valverde si è sfogato in conferenza stampa. Le parole più taglienti, però, le ha riservate al centrocampista croato Ivan Rakitic, nonostante sia stato il suo l’unico gol segnato dagli spagnoli.

«E’ stato un giocatore importante. Non so se lo sarà in questa stagione. Arriveranno nuovi giocatori e dovrà guadagnarsi il campo. Il tempo passa. E’ stato importante».