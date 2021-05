Barcellona, basta Lautaro Martinez: i blaugrana puntano Morata

Il Barcellona non punta più su Lautaro Martinez: il club blaugrana avrebbe deciso di virare su Alvaro Morata se non dovesse restare alla Juve

Il Barcellona potrebbe tirarsi definitivamente fuori dalla corsa a Lautaro Martinez, nel mirino del club blaugrana soprattutto nella scorsa stagione. Il club blaugrana non avrebbe i fondi necessari per dare l’assalto al ‘Toro’ (valutato almeno 80 milioni di euro dall’Inter) e starebbe virando su altri obiettivi.

Tra questi – scrive El Mundo Deportivo – ci sarebbe in particolare lo juventino Alvaro Morata, con il riscatto dello spagnolo in bilico dall’Atletico. In caso di ritorno a Madrid, senza il rinnovo quindi del prestito da parte della ‘Vecchia Signora’, il Barça potrebbe sfruttare gli ottimi uffici tra l’agente del giocatore e la dirigenza catalana per imbastire una trattativa.