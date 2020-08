Dopo la pesantissima sconfitta del Barcellona contro il Bayern Monaco i quotidiani esteri non hanno avuto pietà nei confronti dei catalani

Come era lecito aspettarsi i quotidiani spagnoli non hanno avuto pietà per il Barcellona uscito con le ossa rotte dal confronto con il Bayern Monaco in Champions League.

Sulle prime pagine dei quotidiani iberici campeggiano i titoloni: «Vergogna», «Umiliazione storica», «Fine di un ciclo vergognoso». (QUI LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI SPORTIVI ITALIANI).