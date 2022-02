ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’iconico stadio del Barcellona Camp Nou potrebbe presto cambiare nome: il motivo

Il Barcellona è alla ricerca di soldi per far respirare le casse della società e l’aiuto principale potrebbe arrivare da Spotify, pronto a diventare main sponsor del club blaugrana.

Ma il colosso dello streaming musicale potrebbe portare in Catalogna anche un cambiamento radicale. Secondo quanto riportato da RAC 1, infatti, con i quasi 280 milioni in tre stagioni, Spotify vorrà apparire ovunque; anche come nome dello stadio che potrebbe così perdere l’iconica intitolazione di Camp Nou.