Barcellona, Laporta: «Cristiano Ronaldo? Ho cenato con l'agente Jorge Mendes...»

Il presidente del Barcellona Laporta ha svelato di aver cenato con Jorge Mendes, il super agente di Cristiano Ronaldo

Jorge Mendes, presidente del Barcellona, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Kessie ha preso la parola e ha svelato di aver cenato con Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo.

RONALDO – «Lunedì ho cenato con Jorge Mendes e abbiamo parlato di mercato in generale. Cristiano? Non parlo dei giocatori usciti dall’incontro, ma è sempre interessante sapere come stanno alcuni nomi il mercato».

DE JONG – «Frenkie de Jong è un giocatore del Barça e non lo abbiamo messo in vendita».

DEMBELE – «Se non accetta la nostra proposta non potrà restare. Se non la accetta non c’è niente da fare. Dobbiamo ridimensionare lo stipendio affinché non ci siano squilibri che possano distorcere tutto».