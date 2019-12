Barcellona Maiorca 5-2: tripletta di Messi nella goleada blaugrana

Il Barcellona si presenta in grande forma per la sfida di Champions League contro l’Inter: 5-2 contro il Maiorca e tripletta di Messi

Il Barcellona non prende sottogamba l’impegno contro il Maiorca, in vista della sfida in Champions League contro l’Inter. I blaugrana vincono per 5-2 contro i maiorchini, con un Messi da favola.

Il Pallone d’Oro 2019 mette a segno una tripletta nella goleada blaugrana: in mezzo anche il gioiello di Luis Suarez, che mette in porta il pallone con un colpo di tacco bellissimo.