Barcellona Messi, i dubbi di Leo: nel 2021 può andarsene, l’8-2 subito con il Bayern Monaco potrebbe cambiare tutto

I dubbi di Lionel Messi. L’attaccante e simbolo del Barcellona potrebbe andarsene dalla Liga dopo gli ultimi avvenimenti, come riportato da AS. L’8-2 infatti potrebbe convincere la Pulce a muoversi, inoltre l’argentino non ha mai nascosto la poca simpatia per Bartomeu.

Nel 2021 il giocatore potrà partire, dunque ci sarà un vero e proprio dilemma in casa azulgrana per il futuro del Diez argentino.