Barcellona, le parole di Messi durante la presentazione della squadra: «Scorsa stagione amara, confido nella squadra e nello staff»

In occasione del trofeo Gamper il Barcellona si è presentato davanti il proprio pubblico. Non poteva non intervenire il capitano Leo Messi:

«Confido in questa squadra, in questi giocatori e in questo staff tecnico e non ho dubbi che insieme combatteremo di nuovo per tutto. La scorsa stagione è stata amara per come è finita, ma non dobbiamo dimenticare il campionato che abbiamo vinto. L’ottava Liga in 11 anni, che in qualsiasi altro club sarebbe un risultato fantastico. Forse non viene dato valore a tutto ciò perché questo club combatte sempre per tutto. Quest’anno non sarà diverso».