Serie A
Moviola Sassuolo Verona: Marinelli non sbaglia! Sacrosanto il rosso a Al-Murati, Coulibaly rischia
Moviola Sassuolo Verona: l’episodio arbitrale chiave del match del Mapei Stadium valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2025/26
L’episodio chiave della moviola del match Sassuolo Verona, valido per la 26ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Marinelli.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
La direzione dell’arbitro Livio Marinelli nella sfida Sassuolo Verona, terminata sul netto 3-0, ha registrato diversi episodi chiave. In avvio, la formazione veneta protesta per un’uscita avventata di Muric su Bowie, ma il tocco manuale è giudicato troppo lieve per intervenire. Al 28′, i neroverdi rischiano grosso: Coulibaly, già ammonito, viene graziato e sfugge al secondo cartellino giallo dopo un contrasto con Bella Kotchap.
L’episodio focale arriva allo scadere del primo tempo: Niasse travolge Berardi in area, procurando un netto calcio di rigore. L’attaccante si fa respingere il tiro da Montipò, ma insacca tempestivamente sulla ribattuta firmando il raddoppio. Nel finale, da segnalare l’inevitabile espulsione comminata ad Al-Murati per doppia ammonizione.
Ultimissime
video
Accomando: «Bastoni ha sbagliato ma il vero problema è il protocollo. Basta ipocrisie. Scudetto? Tutto ancora aperto » – ESCLUSIVA e VIDEO
Accomando, noto giornalista, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni analizzando l’episodio Bastoni-Kalulu in Inter-Juve e non solo Orazio Accomando,...