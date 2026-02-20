Al Hilal, Darwin Nunez diventa un caso! Il suo futuro è sempre più lontano dall’Arabia: due big italiane alla finestra! Ecco di chi si tratta

La situazione di Darwin Nunez all’Al Hilal ha assunto contorni decisamente paradossali. Come analizzato in giornata da Calciomercato.com, l’attaccante è stato relegato a un vero limbo sportivo: continua a segnare con grande regolarità nella AFC Champions League, la massima competizione continentale, ma non può assolutamente scendere in campo nella Saudi Pro League. Questo scenario inaspettato spalanca inevitabilmente le porte a un addio lontano dall’Arabia Saudita per il centravanti, che potrebbe fare gola a molti top club europei in cerca di rinforzi offensivi.

Tutto ha avuto inizio la scorsa estate, quando la ricca società asiatica decise di investire in maniera massiccia, sborsando ben 53 milioni di euro per il cartellino e garantendogli un ingaggio stellare da 20 milioni di euro a stagione. L’intento della proprietà era farne la punta di diamante del progetto tecnico affidato a Simone Inzaghi, inserendolo in una rosa già ricca di stelle. Nonostante un discreto avvio impreziosito da sei reti realizzate, le dinamiche interne sono mutate repentinamente con l’acquisto a sorpresa di Karim Benzema. L’ingaggio impronosticabile del fuoriclasse francese ha costretto la dirigenza e lo staff tecnico a compiere scelte radicali e dolorose pur di rispettare il severo tetto degli stranieri.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Per questo preciso motivo, l’attaccante è stato tagliato dalla lista del torneo nazionale e può giocare unicamente le coppe asiatiche. Una condizione simile risulta palesemente insostenibile nel lungo periodo, riaccendendo inevitabilmente i riflettori del mercato. Il Flamengo ha provato a intavolare una complessa trattativa per un prestito, pretendendo però che gli arabi coprano il settanta percento del pesante ingaggio. Se l’addio invernale non dovesse concretizzarsi, in estate si scatenerà una vera asta internazionale. La Juventus e il Milan restano alla finestra per sfruttare l’occasione in base all’uscita di elementi come Dusan Vlahovic, con la Premier League sempre in forte agguato.