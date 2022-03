Barcellona, parla Koeman: «Anch’io avrei voluto Aubameyang e Ferran. Laporta mi fatto fuori perché non ero stato scelto da lui»

L’ex allenatore del Barcellona Ronald Koeman ha rilasciato un’intervista al veleno al giornale olandese Algemeen Dagblad. L’ex difensore si è concentrato in particolare sul suo addio al Camp Nou. Ecco le sue dichiarazioni principali.

SUL DIVORZIO CON IL BARCELLONA – «Non ero l’allenatore di Laporta. L’ho capito dal primo istante, dopo le elezioni non è scoppiata la scintilla. Il supporto dall’alto, necessario per ogni allenatore, non c’era».

SULLA SUA ESPERIENZA SULLA PANCHINA BLAUGRANA – «Avrei veramente voluto avere successo come allenatore, ma ho capito che Laporta voleva sbarazzarsi di me perché non mi aveva scelto. Non mi è stato concesso abbastanza tempo».

SU XAVI- «Laporta mi ha ripetuto migliaia di volte che Xavi non sarebbe stato l’allenatore perché mancava d’esperienza. Ma aveva bisogno di uno scudo dietro cui pararsi».

SUI NUOVI ACQUISTI DI GENNAIO – «Aubameyang, Ferràn Torres, Dani Alves, li avrei voluti anche io. Ma sono felice per il club, ora che le cose vanno meglio».