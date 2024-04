Barcellona Psg, Pedri: «La gara più importante della mia carriera, ce la faremo»

Le parole di Pedri, centrocampista spagnolo del Barcellona, alla vigilia della sfida contro il PSG. I dettagli

Nella conferenza stampa della vigilia di Barcellona-Psg di Champions League, ha parlato il centrocampista Pedri.

LA PARTITA PIU’ IMPORTANTE DELLA CARRIERA – «Penso di sì, tenendo conto del Barcellona e degli Europei. Spero che ne arrivino molte altre. I tifosi se lo meritano e da tempo volevamo regalare loro serate come questa. Penso proprio che ci aiuteranno a portare la squadra in semifinale».

FUTURO AL BARCELLONA – «Sono molto tranquillo a riguardo. Sono molto felice qui, so che il Barellona manterrà ciò di cui abbiamo parlato e sono molto felice di essere nella squadra dei miei sogni».

GIOCARE CON GUNDOGAN – «É un giocatore spettacolare, da quando l’ho conosciuto in precampionato mi sono trovato bene, sapevo già il giocatore che avevamo preso… Fa tutto bene ed è un piacere giocare con lui. Imparo tantissimo da lui, per noi è un giocatore fondamentale»