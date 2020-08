Barcellona, Planes: «Messi? Vogliamo che resti, lavoriamo per questo»

Il dirigente del Barcellona, Ramon Planes, ha parlato di Leo Messi durante la conferenza stampa di presentazione di Trincao

Il dirigente del Barcellona, Ramon Planes, ha parlato della situazione di Leo Messi in occasione della conferenza stampa di presentazione di Francisco Trincao. Ecco le sue dichiarazioni riportate da TMW:

CASO MESSI – «La verità è che per noi è una notizia importante, ma quel che pensiamo lo abbiamo già detto. Noi pensiamo a Messi nel futuro del Barcellona. Vogliamo costruire un nuovo ciclo vincente al fianco del migliore del mondo e del migliore della storia. Ripeto, la nostra idea è costruire una squadra intorno a Leo Messi. Non contempliamo nessuna uscita di Messi. Lo rispettiamo, è il migliore del mondo, il futuro che abbiamo davanti è positivo e sono ottimista per quel che riguarda la squadra. Non ci spostiamo da questa idea, Messi ha dato tanto al Barça e il Barça ha dato tanto a Messi. Il matrimonio è stato positivo, vogliamo che prosegua. Capisco che sia una notizia importantissima, è normale, ma noi stiamo lavorando internamente per trovare la miglior soluzione per il club e per Messi».

ADDIO CON LA CLAUSOLA – «Non contempliamo nessun tipo di addio a livello contrattuale perché vogliamo che resti qui».

COME CONVINCERE MESSI A RESTARE – «Stiamo cercando di costruire una grande squadra, con rispetto per chi è qua da tanto ma con l’idea di aggiungere nuovi giocatori giovani. Nessuno merita un processo mediatico, noi stiamo facendo un grande lavoro interno per costruire un Barça vincente con Leo Messi».

RADUNO – «Non ci ha comunicato che non si presenterà al raduno di lunedì. Capisco il bisogno di informazioni, la rispetto, ma tutte le comunicazioni fra di noi devono restare interne. Sono situazioni di cui stiamo parlando, stiamo cercando di costruire un futuro insieme. Faremo i nostri sforzi per arrivare a questo obiettivo».