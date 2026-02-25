Barcellona, passi avanti per il riscatto di Rashford ma…Il Manchester United continua a fare muro su questo aspetto! Ultimissime

Ultime Notizie
Barcellona, si avanza per il riscatto di Rashford ma…Il Manchester United fa muro su questo aspetto! Ultimissime
Il calciomercato internazionale si accende con una trattativa che potrebbe delineare in modo significativo gli equilibri offensivi europei in vista della prossima stagione estiva. Al centro dei riflettori c’è il futuro di Marcus Rashford. Il suo passaggio a titolo definitivo al Barcellona starebbe prendendo forma, ma resta da superare un rigido ostacolo economico imposto dal club proprietario del cartellino.
L’accordo con il giocatore e la volontà di Flick
Stando a quanto riportato nelle scorse ore da Fabrizio Romano la dirigenza blaugrana ha compiuto sostanziali passi in avanti nei dialoghi con l’entourage del giocatore. L’intesa sui termini personali del contratto per un trasferimento permanente in estate sembra ormai a un passo.
Il Barcellona ha espresso la chiara volontà di trattenere l’attaccante britannico in Catalogna. Il tecnico lo considera infatti una pedina fondamentale per arricchire di imprevedibilità ed esperienza il proprio tridente offensivo.
Niente sconti: la ferma posizione del Manchester United
Nonostante il grande ottimismo sul fronte del giocatore, la vera sfida per il club spagnolo si gioca sul tavolo delle trattative tra le due società. Il Manchester United ha infatti eretto un muro invalicabile riguardo alle cifre dell’operazione.
La dirigenza dei Red Devils è stata categorica: non verrà concesso alcun tipo di sconto o agevolazione sulla clausola relativa all’opzione di acquisto. Per far sì che Rashford diventi a tutti gli effetti un giocatore del Barcellona, servirà versare l’intera cifra pattuita, fissata a 30 milioni di euro.
Nelle prossime settimane bisognerà capire se i blaugrana riusciranno a reperire la liquidità necessaria per soddisfare le rigide pretese inglesi e chiudere definitivamente l’affare.
