ICC 2018: dove vedere Barcellona-Roma in streaming e diretta tv

Barcellona-Roma Streaming: dove vedere in diretta tv la partita amichevole dell’International Champions Cup 2018

Barcellona-Roma è la partita amichevole valida per l’International Champions Cup 2018: l’incontro è in programma nella notte italiana di mercoledì 1 agosto 2018 alle ore 3.30 (nella sera americana) presso l’AT&T Stadium di Arlington, in Texas. La gara, una riproposizione, non certo una rivincita, dei quarti di finale dell’ultima edizione della Champions League che vide i giallorossi inopinatamente trionfare con una super-rimonta nella gara di ritorno, sarà trasmessa in diretta satellitare su Sky Sport International Cup (prossimo a diventare Sky Serie A tra qualche giorno) al canale 2018, anche in HD. Non è tutto, perché Barcellona-Roma sarà trasmessa in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite l’app Sky Go.

Barcellona-Roma: probabili formazioni

QUI BARCELLONA – Non dovrebbero esserci grosse novità nella formazione del Barcellona rispetto a quanto visto contro il Tottenham nell’ultima partita vinta ai rigori della tournée americana. Ancora assenti le super-star reduci dalle vacanze post-Mondiali, che si stanno aggregando al resto della squadra solo in queste ore, scenderanno in campo alcuni dei rincalzi di lusso della formazione di Ernesto Valverde: tra questi l’ex Inter Rafinha, che sta destando molto interesse intorno a sé con le sue prestazioni. Potrebbe esserci spazio nel corso del match anche per Malcom, giocatore appena arrivato in blaugrana dal Bordeaux ed al centro di una querelle di mercato che lo ha visto cambiare idea all’ultimo secondo dopo essere stato annunciato come nuovo acquisto proprio della Roma. Incroci pericolosi.

QUI ROMA – Anche Eusebio Di Francesco dovrebbe confermare in massima parte la formazione già vista in campo in queste prime uscite di pre-campionato, compresa quella abbastanza sciagurata contro il Tottenham (1-4): confermata dunque la difesa a quattro, mentre a centrocampo ci saranno ancora i neo-acquisti Bryan Cristante e Javier Pastore di fianco a Daniele De Rossi. In attacco recuperato Cengiz Under, che si era fatto male ad una spalla proprio contro gli Spurs e che dovrebbe avere ancora la meglio sul neo-arrivato Justin Kluivert, quindi Diego Perotti ed Edin Dzeko preferito a Patrik Schick.

PROBABILE FORMAZIONE BARCELLONA (4-4-2) – Cillessen; Miranda, Lenglet, Marlon, Semedo; Puig, Rafinha, Perez, Sergi Roberto; Arthur, Munir. Allenatore: Valverde

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-3-3) – Mirante; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Pellegrini; Cristante, De Rossi, Pastore; Under, Dzek, Perotti. Allenatore: Di Francesco