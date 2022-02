ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Barcellona cambierà sponsor dalla prossima stagione e molto probabilmente sarà Spotify. Ecco le parole del presidente Joan Laporta

Il Barcellona cambierà sponsor a partire dalla stagione 2022/23 e molto probabilmente sarà il servizio musicale Spotify a comparire sulle nuove maglie dei blaugrana. A confermare queste voci, che ormai circolano già da molto tempo, è stato proprio il presidente Joan Laporta. Ecco le sue dichiarazioni.

LE TEMPISTICHE – «Le trattative sono in corso e sta andando tutto molto bene. Faremo l’annuncio quando ci saranno le firme sui contratti. Riteniamo che sia l’opzione migliore per la maglia del Barcellona, un collegamento alla musica. È una decisione importante, spero che ci sia al più presto un’Assemblea straordinaria con i maggiori azionisti per approvarla»