Barcellona, un bivio dorato: meglio Griezmann o Neymar? – VIDEO

Barcellona ad un bivio dorato: meglio Griezmann o Neymar per completare il tridente con Messi e Suarez?

Griezmann o Neymar? Sono quesiti che ogni allenatore vorrebbe sentirsi rivolgere. Ma l’interrogativo trova collocazione in una piazza ben precisa: Barcellona. Dove il club blaugrana sta sondando entrambe le piste di mercato, alla ricerca della soluzione ideale nel tridente insieme a Messi e Suarez.

Neymar, che in blaugrana sarebbe ovviamente di ritorno dopo l’esperienza al Psg, vanta numeri più importanti per reti ed assist sfornati. Mentre il francese in uscita dall’Atletico Madrid dialoga maggiormente con la squadra e fa registrare dati superiori anche in fase di recupero del pallone. Chi la spunterà?