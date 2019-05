Barcellona, Vidal: «La Juve? Una delusione. Ero sicuro arrivasse in finale»

Il centrocampista del Barcellona, Arturo Vidal, ha commentato l’uscita della Juve dalla Champions contro l’Ajax

Nel post-partita di Barcellona–Liverpool, gara vinta dai blaugrana per 3-0, il centrocampista cileno, Arturo Vidal, è stato intervistato per commentare la bella vittoria contro i Reds all’andata. Nel corso dell’intervista, Vidal ha poi commentato l’uscita dalla Champions della Juve per mano dell’Ajax. Ecco le sue parole: «Sono deluso dalla Juventus, pensavo arrivasse in finale di Champions League. Mi ha sorpreso per i giocatori che hanno. Che delusione, purtroppo sono usciti. Ora però penso solo a vincere la Coppa! Messi? È straordinario. Non solo segna e fa fare goal, ma è utilissimo anche in fase difensiva, nel pressing. Sono molto contento di giocare con lui»

«L’obiettivo è quello di vincere la Champions e questa era la partita più importante finora. Ora godiamocela. Sì, partita dura però abbiamo fatto un bel risultato, che ci lascia tranquilli per la partita di ritorno. E il secondo gol di Leo è stato davvero spettacolare».