Xavi punge: «Real-Lipsia? Non sempre passano i migliori»

Xavi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del Barcellona contro il Maiorca.

REAL-LIPSIA– «Se tirassero 34 volte contro di noi, perderemmo sicuramente la partita. La bellezza del calcio è che non sempre vince il migliore».

NAPOLI– «Il campionato non è perduto. Domani avremo un’altra opportunità per avvicinarci e mettere pressione. Non possiamo cambiare il calendario e pensare solo alla Champions League».

PEDRI– «Ciò che cerchiamo di fare sempre è anticipare il rientro, ma con lui abbiamo fatto un lavoro impeccabile e a volte ci sono cose che non si possono controllare. L’infortunio non è così grave come pensavamo. Spero che possa aiutarci presto, ma la cosa più importante è che recuperi bene. Non è il primo giocatore ad avere tanti infortuni all’inizio della sua carriera. Deve pensare che sarà l’ultimo. Ha subito molte pressioni fin da quando era molto giovane, deve essere positivo».