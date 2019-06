Barella, Chiesa e Zaniolo: a voi il compito di guidare l’Under 21 fino alla vittoria

A dieci giorni dall’esordio all’Europeo, Gigi Di Biagio ha diramato la lista dei convocati: ci sono Barella, Chiesa e Zaniolo

Gigi Di Biagio ha scelto i 23 giocatori che lo accompagneranno nell’avventura Europeo 2019 che per la prima volta si terrà in Italia. Ci sono, ovviamente, tutti i big a disposizione del ct: da Barella a Chiesa passando per Zaniolo, Kean, Pellegrini e Cutrone. Tutti ragazzi che hanno già assaggiato la nazionale maggiore e che potranno portare esperienza e sicurezza ai loro compagni.

In particolar modo ci sono tre giocatori su tutti a cui verrà chiesto di trascinare il resto del gruppo e offrire quel quid in più necessario per la vittoria. Barella, Chiesa e Zaniolo sono i nostri tre assi che con vanto presentiamo all’Europeo. Tutti e tre si sono messi in mostra nel nostro campionato e non vedono l’ora di confermarsi anche a livello europeo.