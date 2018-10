L’ex allenatore di Barella: «Lo vedo al Milan, ma è innamorato dell’Inter»

Giorgio Melis ha allenato Barella nelle giovanili dei sardi. Il centrocampista del Cagliari potrebbe scatenare un derby in estate

Arrivano ancora elogi per Nicolò Barella, che domani sera debutterà con la nazionale azzurra. Il classe ’97 del Cagliari sta disputando un ottimo inizio di stagione e le big di tutta Europa lo stanno osservando. Giorgio Melis, per anni allenatore delle giovanili dei sardi, descrive così il suo ex giocatore: «Non sono meravigliato da Nicolò. Da quando ha iniziato ad adattarsi alla categoria le sue prestazioni sono state sempre migliori. Può solo crescere. Gli auguro di raggiungere obiettivi importanti col Cagliari. È chiaro che oltre la salvezza non si possa andare, per cui credo sia venuto il momento di provare a fare il salto di qualità in una big che gli dia però la possibilità di giocare».

Tra le più interessate a Nicolò Barella sono Milan e Inter e in estate il derby per la giovane stella potrebbe esplodere. Melis dice la sua: «Io credo che il Milan possa essere una società proiettata nel futuro. Mi auguro i rossoneri o il Napoli che ha un allenatore capace ed esperto come Ancelotti. Il problema è che lui è innamorato dell’Inter. Ovviamente, essendo un calciatore professionista, il tifo verrebbe messo da parte in caso di chiamata importante».