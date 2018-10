Italia, Mancini sperimenta: Berna ‘falso nueve’ con Insigne e Chiesa

Domani alle 20 45 la sfida contro l’Ucraina di Shevchenko. Mancini opta per un 4-3-3, a centrocampo debutta Barella con Verratti e Jorginho

Vincere e convincere contro l’Ucraina per preparare al meglio la delicata sfida in Nations League contro la Polonia. L’Italia di Roberto Mancini scenderà in campo domani al Luigi Ferraris per incontrare la squadra di Shevchenko, una gara da non prendere sotto gamba. Servirà testare gioco, forma e idee, per una nazionale che deve riproporsi sul piano internazionale. In attesa della sfida contro Lewankowski e compagni, Mancini è pronto a rinnovare gli azzurri nei suoi effettivi.

Probabile l’utilizzo del 4-3-3, ma con diverse sorprese. Visti i numeri contati in attacco, dopo le defezioni di Cutrone e Zaza e le esclusioni di Belotti e Balotelli, Mancini pensa a Bernardeschi falso nueve. Il giocatore bianconero ha già cambiato vari ruoli quest’anno, spostandosi dall’esterno al centro del campo. La prova da attaccante potrebbe dare ottime soluzioni tattiche, visto che il tridente verrà completato da Insigne e Chiesa. Un trio di giocatori tecnici e veloci per mettere in seria difficoltà la difesa ucraina, soprattutto con l’accentramento dell’esterno napoletano come accade nel Napoli di Ancelotti. In difesa, Donnarumma dovrebbe essere il titolare, con Florenzi e Biraghi esterni e Chiellini e Bonucci centrali. A centrocampo un mix di muscoli e qualità: Verratti e il debuttante Barella mezz’ali con Jorginho in cabina di regia.