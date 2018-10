Italia, 3 infortunati lasciano il ritiro: dentro Tonelli e Piccini

Problema infermeria per l’Italia di Mancini: Romagnoli, Cutrone e D’Ambrosio lasciano il ritiro e verranno sostituiti

Non ci sono certo buone notizie per l’Italia di Roberto Mancini. Tre defezioni importanti in vista del doppio impegno della prossima settimana contro Ucraina e Polonia. Tre calciatori convocati dal Mancio per la Nazionale, ovvero Romagnoli, Cutrone e D’Ambrosio, hanno lasciato il ritiro di Coverciano per infortunio. Tutti e tre acciaccati non faranno dunque parte del ritiro azzurro, questa mattina la conferma da parte dell’infermeria di Coverciano.Dopo gli ultimi test fisici lo staff della Nazionale ha deciso per il forfait dei tre calciatori in forza a Milan e Inter.

Tutti e tre saranno sostituiti e lasceranno dunque il ritiro azzurro per tornare a lavorare nei rispettivi centri sportivi. Problemi in difesa per Mancini che doveva già fare a meno degli infortunati Rugani e Caldara. Ora, alle prese con il risentimento al flessore di Romagnoli, resteranno a disposizione solo Acerbi, Bonucci e Chiellini. Da valutare le condizioni dell’attaccante Ciro Immobile, ci saranno ulteriori esami strumentali per escludere una sospetta frattura al mignolo della mano. Problemi alla caviglia per Cutrone, invece, che non gli hanno permesso di smaltire del tutto il dolore dopo la doppietta in Europa League. Al posto dei due difensori infortunati, Mancini ha convocato Tonelli e Piccini.