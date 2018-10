L’Inter vuole Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari è un obiettivo: oggi ad Appiano incontro con l’agente

L’Inter lavora per il futuro. I nerazzurri hanno messo sotto contratto Radja Nainggolan e in estate o forse già a gennaio potrebbero mettere sotto contratto un altro assistito dell’agente Alessandro Beltrami, Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari, classe ’97, è uno dei nomi nuovi del calcio italiano. Secondo gli esperti, il mediano dei rossoblù sarà uno dei centrocampisti della Nazionale italiana del futuro e non a caso Mancini ha già iniziato a schierarlo nella formazione titolare, nelle ultime settimane.

Il centrocampista del Cagliari è uno dei pupilli del direttore sportivo Piero Ausilio che oggi, stando a quanto riferito da Sky Sport, ha incontrato ad Appiano Alessandro Beltrami. L’agente di Nainggolan era ad Appiano per incontrare il suo assistito ma ne ha approfittato per fare quattro chiacchiere anche con il ds Piero Ausilio, presente nel quartier generale interista. E’ già iniziato il calciomercato in casa Inter. Barella ha una valutazione che supera i 40 milioni di euro e sulle sue tracce ci sono anche Milan, Roma, Liverpool e altri grandi club. L’Inter vuole fare in fretta e vuole anticipare la concorrenza: oggi il primo mattoncino per portare il centrocampista in nerazzurro.