Ancelotti chiama Barella: «E’ da Napoli»

Carlo Ancelotti chiama Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari è stato elogiato dal tecnico azzurro

Tutti pazzi per Nicolò Barella! Il centrocampista del Cagliari, classe ’97, grande appassionato di NBA, è pronto a fare il grande salto in una big. Il mediano ha sorpreso tutti e tra gennaio e giugno farà un ulteriore salto di qualità. Il centrocampista, titolare nelle ultime due gare della nostra Nazionale, è pronto a prendersi la scena anche in una big, magari a Napoli. «E’ uno da grande squadra, è uno da Napoli – ha detto Carlo Ancelotti in conferenza stampa – E’ più forte di quanto non lo fossi io alla sua età».

Il presidente Giulini negli ultimi giorni ha aperto all’addio: «Nicolò ha finalmente un allenatore che gli dà tantissimo – ha spiegato il numero uno rossoblu – . Incedibilità? Se dovesse restare, io sarei il più felice di tutti, però è altrettanto chiaro che il ragazzo potrebbe avere l’ambizione di giocare in Champions League». Sulle tracce del talento italiano, classe 1997, non c’è solo il Napoli. Roma ma soprattutto Inter e grandi club della Premier League come Arsenal e Liverpool hanno già mosso i primi passi. Attenzione all’Inter che vanta ottimi rapporti con Beltrami, agente di Nicolò e anche di Radja Nainggolan.