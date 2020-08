Bari, Autieri si presenta: «A me piace insegnare calcio»

Gaetano Autieri si è presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore del Bari

«Dobbiamo dimenticarci gli obiettivi personali. Costruire le squadre è tanto importante quanto allenarle. A me piace insegnare calcio, trasmettere input, tirare fuori il massimo dal singolo elemento, creare un contesto di gruppo e un modello di gioco importante. Se riusciremo a fare tutto questo, giocheremo da squadra sempre. Non occorre essere sempre belli, ma un gruppo coeso, che sappia battagliare. In casa e fuori giocheremo sempre con lo stesso atteggiamento e con i tre attaccanti».