Bari, PAURA per il ds Polito: AGGREDITO dai tifosi: le condizioni

Le condizioni di Ciro Polito, direttore sportivo del Bari, dopo l’aggressione fisica subita dai tifosi. I dettagli

Aumenta la tensione in casa Bari, con la squadra pugliese in lotta per non retrocedere. Dopo la sconfitta contro il Cittadella in Serie B, alcuni tifosi hanno aggredito il direttore sportivo Ciro Polito in un Autogrill in provincia di Rovigo.

Prima c’è stato un acceso diverbio, con offese e successivi spintoni. Il dirigente ha avuto la peggio nell’aggressione, ma non è stato portato in ospedale. Intanto sono stati acquisiti i filmati dell’area di servizio e le indagini sono state avviate.