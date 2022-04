Barone a Mediaset: «Vlahovic? Dico solo che…»

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della semifinale con la Juve di Coppa Italia

Le dichiarazioni di Joe Barone su Vlahovic prima di Juve-Fiorentina:

«Siamo una società super preparata con i nostri obiettivi e la nostra programmazione. Non parlo di giocatori che giocano per altri ma solo di chi è presente. L’attacco sta facendo un ottimo lavoro, Cabral è molto interessante e sta dicendo la sua. Ma così come Ikoné, Saponara, Gonzalez e Piatek. C’è più apertura nel nostro sistema di gioco e stiamo facendo un ottimo campionato».

PER L’INTERVISTA COMPLETA PROSEGUI SU JUVENTUSNEWS24