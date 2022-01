ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Barone: «Mercato? Restiamo attenti. Su Amrabat vediamo». Le dichiarazioni del direttore generale della Fiorentina

Joe Barone a DAZN prima di Torino-Fiorentina.

Le sue parole: «Mercato ancora aperto? Siamo molto soddisfatti di tutto il gruppo e super concentrati sui giocatori attuali. Se c’è qualche ragazzo che vuole giocare di più, cercheremo di accontentarlo e di trovargli una sistemazione in prestito. Sul mercato in entrata abbiamo fatto abbastanza, ma siamo attenti a quello che c’è in giro. Amrabat-Torino? Vediamo, in questo momento sta giocando la Coppa d’Africa. Abbiamo un grandissimo rispetto con Sofyan, è un grandissimo professionista: vedremo cosa succederà quando tornerà in Italia».